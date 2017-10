Verkehr : Lkw-Fahrer mit schrottreifem Anhänger gestoppt

Nach einem Hinweis eines Bürgers hat die Polizei einen Lkw-Fahrer mit einem schrottreifen Anhänger in Mirow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) gestoppt. Auf dem Hänger war die schwere Ladung komplett verrutscht und tragende Teile bereits gebrochen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte. «Das hätte ganz schlimm enden können», sagte die Sprecherin. Durch die enge Altstadt Mirows führt die viel befahrene Bundesstraße 198 in Ost-West-Richtung.