Unfälle : Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn 19

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 19 bei Linstow (Landkreis Rostock) ist am Montag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Er war mit seinem Lastwagen in die Mittelleitplanke gefahren und dort zum Stehen gekommen, wie die Polizei in Güstrow am Montag mitteilte. Aufgrund der vorgefundenen Situation gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann durch ein gesundheitliches Problem starb, das dem Unfall vorausging. Die Ermittlungen wurden vor Ort von einem Dekra-Sachverständigen unterstützt, hieß es. In Richtung Berlin musste die Autobahn vorübergehend voll gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der entstandene Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf etwa 5000 Euro.

Polizei-PM

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 16:08 Uhr