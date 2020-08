Unfälle : LKW-Fahrer unterschätzt Höhe der Ladung und rammt Brücken

Ein Lastwagenfahrer hat die Höhe seiner Ladung falsch eingeschätzt und bei Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zwei Brücken gerammt. Der 51-Jährige sei am Donnerstag in Richtung Anklam unterwegs gewesen und habe einen großen Bagger transportiert, teilte die Polizei mit. Der Mann habe offenbar die Höhe seines Fahrzeuggespanns unterschätzt, sodass der geladene Bagger mit einer Fußgängerbrücke kollidiert und unmittelbar unter der Brücke steckengeblieben sei. Der Bagger war den Angaben zufolge so verkeilt, dass er nur mit Hilfe der Feuerwehr herausgezogen werden konnte.

von dpa

21. August 2020, 05:24 Uhr