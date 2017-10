Wetter : Lkw-Fahrer von Baum erschlagen: Sturmschäden im Nordosten

vergrößern 1 von 1 Foto: Silas Stein 1 von 1

Sturmtief «Xavier» hat in Mecklenburg-Vorpommern ein Menschenleben gefordert. Am Donnerstagnachmittag kippten an der Bundesstraße 191 in Neu-Karstädt bei Ludwigslust durch starke Windböen Bäume um. Nach Angaben der Rettungskräfte landete einer dieser Bäume oder ein Ast auf dem Fahrerhaus eines Lastwagens. Der Fahrer, zu dessen Identität die Polizei zunächst keine Angaben machen konnte, habe bei dem Unfall tödliche Kopfverletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Die Bundesstraße war voll gesperrt. Zuvor war in Hamburg eine Frau auf ums Leben gekommen, als ein Baum auf ihr Auto fiel.

Sturmtief «Xavier» richtete in Mecklenburg-Vorpommern viel Schaden an. Der erste Herbststurm dieses Jahres ließ vor allem in den Kreisen Ludwigslust-Parchim und Westmecklenburg sowie in Schwerin unzählige Bäume umknicken und fegte Ziegel von den Dächern. Wie die zuständigen Polizeisprecher sagten, wurden zahlreiche Straßen unpassierbar. Betroffen waren auch die viel befahrenen Bundesstraßen B 321 zwischen Crivitz und Schwerin, B 5 zwischen Grabow und Boizenburg sowie B 105 zwischen Dassow und Wismar. Polizei und Feuerwehr seien im Dauereinsatz, kämen zum Teil aber selbst nur schwer zu den Einsatzorten, hieß es.

Sturmtief «Xavier» fegte mit Windstärken von 9 bis 11 über den Nordosten. Nach Angaben des Wetterdienstes Meteomedia auf der Insel Hiddensee wurden die Spitzenwerte in Lübz mit Windgeschwindigkeiten von 111 Kilometer pro Stunde (Windstärke 11) erreicht. In Goldberg und Schwerin wurden bislang Spitzen von 93 Kilometer pro Stunde (Windststärke 11) gemessen, sagte Wetterexperte Stefan Kreibohm. «Das Gröbste ist aber vorbei.» Durch das ungewöhnlich schnelle Auffrischen habe der Sturm großen Schäden verursacht. Ergänzend sei dann noch ein «Windsprung» hinzugekommen, bei dem die Windrichtung schnell von Süd-West auf Nord gedreht habe. Die belaubten und vom Regen nassen Bäume hätten ideale Angriffsflächen für den Sturm geboten.

