Unfälle : Lkw-Unfall blockiert Autobahn-Nadelöhr

erstellt am 06.Jan.2018 | 16:40 Uhr

Ein Lkw-Unfall hat am Wochenende für rund zwölf Stunden die wichtigste Verbindung Mecklenburg-Vorpommerns nach Süden - die Autobahn 19 Berlin-Rostock - blockiert. Ein 51 Jahre alter Fahrer war in der Nacht zu Samstag mit seinem Lastwagen auf eine Betonabtrennung in Höhe der Baustelle Petersdorfer Brücke (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gefahren, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte.

Der mit schweren Maschinenteilen beladene Sattelzug musste aufwendig entladen und geborgen werden. Dadurch blieb die Autobahn zum wiederholten Mal gesperrt; rund zwölf Stunden in beiden Fahrtrichtungen. Gegen Samstagmittag wurde sie wieder freigegeben. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wurde auf mehr als 10 000 Euro geschätzt.

An der engen Brückenbaustelle gibt es nur eine Fahrspur in jeder Richtung und es sind nur 40 Stundenkilometer erlaubt. An Wochenenden und in der Sommersaison kommt es regelmäßig zu Unfällen und Staus. Die erste Brücke soll im sommer 2018 fertig sein und dann wieder zwei Fahrspuren pro Richtung aufnehmen können.