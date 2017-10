Unfälle : Lkw-Unfall sorgte für Sperrung der A 20-Umleitung

Ein Lkw-Unfall auf der Umleitung der kaputten Autobahn 20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat in der Nacht zu Mittwoch für Behinderungen gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich der Auflieger des Lasters gelöst und war in den Straßengraben gerollt. Der Sachschaden blieb mit 100 Euro zwar gering, die Umleitungsstrecke musste zur Bergung aber für eine Stunde voll gesperrt werden.