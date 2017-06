Regierung : Lob und Kritik für neue Kommunalfinanzen

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 1

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat Lob und Tadel für seine geplante Neuordnung der Finanzströme zwischen Land und Kommunen sowie innerhalb der kommunalen Familie erhalten. Der Geschäftsführer des Landkreistages, Matthias Köpp, bezeichnete das Zahlenwerk, das Caffier am Donnerstag vorgelegt hatte, als gutes Ergebnis. «Dass stärkere Kommunen etwas abgeben und das Land mehr leistet, war eine Forderung von uns», sagte er am Freitag in Schwerin. Mit dem Konzept könne der Landkreistag gut leben. «Es belastet und entlastet die Richtigen.» Die Opposition im Landtag übte hingegen Kritik. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Leif-Erik Holm sprach von einem «undurchdachten Schnellschuss». Die Linke-Politikerin Jeannine Rösler nannte die geplante Reform des Finanzausgleichsgesetzes eine Mogelpackung.

Gemeindegenaue Zahlen zur geplanten Novelle des Finanzausgleichsgesetzes

von dpa

erstellt am 23.Jun.2017 | 11:25 Uhr