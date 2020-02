Polizei : Lobbi: Ermittlungen gegen Polizist wegen Daten-Abgriffs

Gegen einen Polizeibeamten in Greifswald wird nach Angaben der linken Vereinigung Lobbi e.V. wegen möglicher Verstöße gegen das Datenschutzgesetz ermittelt. In mehreren Fällen soll der Polizist versucht haben, ohne dienstlichen Grund an personenbezogene Daten zu gelangen, teilte Lobbi am Montag mit. «Die Betroffenen befürchten, dass damit politische Gegner:innen ausgespäht werden sollten und die Informationen womöglich an Personen aus dem rechten Spektrum weitergegeben wurden.»

von dpa

03. Februar 2020, 17:05 Uhr

Das Innenministerium in Schwerin wollte sich zu dem Fall nicht äußern. Zu laufenden Straf-, Ermittlungs- oder Disziplinarverfahren könnten zur Wahrung des Aufklärungsinteresses, der Interessen der Betroffenen und aus Datenschutzgründen grundsätzlich keine Angaben gemacht werden, hieß es. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) betonte: «Wenn sich ein Verdacht der unberechtigten Datenabfrage bestätigt, bleibt dies nicht ohne Konsequenzen.» Solche Grundrechtseingriffe seien kein Kavaliersdelikt, sondern würden disziplinarrechtlich streng geahndet. «So etwas dulde ich nicht in der Landespolizei», sagte Caffier.