Energie : Lobby-Verband will längere Förderung für Biomasse-Anlagen

von dpa

22. Oktober 2018, 14:29 Uhr

Der Landesverband Erneuerbare Energien will eine längere Förderung für die Stromerzeugung aus Biomasse erreichen. Derzeit erhalten die Betreiber zum Beispiel von Biogasanlagen 16 Cent je Kilowattstunde Förderung nach dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG), wie der Vorsitzende des Verbandes, Rudolf Borchert, am Montag in Schwerin sagte. 20 Jahre nach der Inbetriebnahme einer Anlage laufe diese Förderung jedoch aus. Sie wird vom Verbraucher über die EEG-Umlage bezahlt. Weil die Anlagen ohne Förderung nicht wirtschaftlich seien, drohe eine Stilllegungswelle, sagte Borchert. Erste Anlagen in MV seien bereits vom Netz gegangen. Von einst 542 seien noch 531 Biomasse-Anlagen da. Im vergangenen Jahr sank die Stromerzeugung aus Biogas in MV erstmals um 0,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt berichtete.