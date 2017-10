Verkehr : Loch in A20: Weiterer Autobahnabschnitt gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Okt.2017 | 21:34 Uhr

Auf der Autobahn A20 muss wegen des riesigen Lochs in der Fahrbahn ein weiterer Abschnitt gesperrt werden. Ab Freitag (08.30 Uhr) werde die Strecke auch zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees für den Verkehr voll gesperrt, teilte das Infrastrukturministerium am Mittwochabend in Schwerin mit. «Die täglichen Messungen haben ergeben, dass auch die Fahrbahn in Richtung Stettin zunehmend von der Setzung betroffen und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht mehr zu gewährleisten ist», sagte Manfred Rathert, Leiter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern.

Auf der Fahrspur in Richtung Rostock war auf einer Länge von etwa 100 Metern die auf Moor gebaute Fahrbahn abgebrochen. In diesem Abschnitt ist ein riesiges Loch von etwa 10 Metern Breite, 40 Metern Länge und durchschnittlich 2,50 Meter Tiefe entstanden. Der Verkehr Richtung Rostock wird schon seit Ende September umgeleitet.

Für die Autofahrer bedeutet die weitere Sperrung ab Freitag: Die bisherige Umleitung über Sanitz fällt weg. Stattdessen wird es zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees in beide Richtungen getrennte Umleitungen geben. Der Verkehr ab Tribsees nach Rostock wird über die L19 und die L23 geführt. In Richtung Stettin werden die Fahrzeuge ab Bad Sülze über die Kreisstraße via Breesen und Langsdorf umgeleitet.

Die Autofahrer müssen sich noch bis mindestens zum Sommer 2018 in Geduld üben. Dann soll eine Behelfsbrücke fertig sein, die über der aufgebrochenen Fahrbahn den Verkehr über die Autobahn führen soll.

Informationen zur Umleitung