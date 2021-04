Gesundheit : Lockdown: Handwerk fordert Selbstabholung bei Baumärkten

Bei Baumärkten soll es nach dem Willen der beiden Handwerkskammern im Land im Fall der angekündigten Schließungen die Möglichkeit der Selbstabholung für Handwerksbetriebe geben.

Rostock | „Schon jetzt leiden die Handwerksbetriebe aller Branchen coronabedingt unter einem enormen Mangel an Material, das nicht geliefert werden kann beziehungsweise an immens gestiegenen Rohstoffpreisen wie bei Holz oder Metall“, sagte der Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild, am Donnerstag. Selbst bei vollen Auftragsb...

