Gesundheit : Lockerere Corona-Regeln fürs Privatleben in MV

Der wichtige Sieben-Tage-Inzidenzwert sinkt landesweit unter 20 und setzt den seit Tagen andauernden Abwärtstrend fort. Einmal mehr lockert die Landesregierung die Regelungen in der Corona-Pandemie.

Schwerin | Den dritten Tag in Folge hat die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns gelockerte Regelungen in der Corona-Pandemie auf den Weg gebracht. Nach der Kultur am Dienstag, Tourismus am Mittwoch, stand am Donnerstag der private Bereich im Vordergrund. Kommende Woche Dienstag werden die Kontaktbeschränkungen gelockert, wie Ministerpräsidentin Manuela Sc...

