Brände : Löscharbeiten auf brennender Deponie kurz vor Abschluss

Nach fast 16 Stunden stehen die Löscharbeiten auf der brennenden Deponie in Parkentin bei Rostock kurz vor dem Abschluss. Voraussichtlich gegen 14 Uhr sollten letzte Glutnester gelöscht sein, teilte der Landkreis am Mittwoch mit.

von dpa

06. Juni 2018, 13:32 Uhr

Am Dienstagabend waren auf dem Deponiegelände rund 3000 Kubikmeter Plastikmüll und Bauschutt in Brand geraten. Neun freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung sowie die Rostocker Berufsfeuerwehr waren mit zeitweise 120 Feuerwehrleuten im Einsatz. Am Mittwochvormittag hatte die Einsatzleitung den Angaben zufolge auch die Bützower Feuerwehr nachalarmiert, um die erschöpften Feuerwehrleute abzulösen.

Die Ursache für das Feuer ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach dpa-Informationen soll auch geprüft werden, ob in den vergangenen Tagen Müll aus einer Rostocker Recyclinganlage zur Deponie in Parkentin gebracht wurde. Am Mittwoch vor einer Woche waren auf dem Gelände des Rostocker Entsorgungsunternehmen rund 1000 Kubikmeter Plastikmüll in Brand geraten und hoher Sachschaden entstanden. Möglicherweise könnte so beispielsweise ein Glutnest unbemerkt nach Parkentin gekommen sein.