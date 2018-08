Brände : Löscharbeiten auf Recyclinghof bei Lützow dauern an

Der Großbrand im Recyclinghof bei Lützow ist eingedämmt. Dennoch sind noch Dutzende Feuerwehrleute voraussichtlich bis Mittwoch im Einsatz.

von dpa

14. August 2018, 17:15 Uhr

Die Löscharbeiten auf dem Recyclinghof in Rosenhagen bei Lützow (Nordwestmecklenburg) werden nach Angaben der Feuerwehr voraussichtlich bis Mittwochabend andauern. Das Feuer war am Montagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache im Bereich einer Müllsortier- und Schredderanlage ausgebrochen. Wegen des starken Windes entzündete sich Recyclingmüll auf einer Fläche von rund 5000 Quadratmetern. Am Dienstagmorgen hatte die Feuerwehr die Situation unter Kontrolle. Das Feuer könne sich nicht mehr weiter ausdehnen, teilte der Einsatzleiter der Feuerwehr mit.

An den Löscharbeiten waren am Dienstag nach Angaben der Feuerwehr von 67 Feuerwehrleute im Einsatz, die ständig ausgetauscht würden. Ein Polizeihubschrauber lieferte Übersichts- und Wärmebildaufnahmen.

Ein Gas-Erkunder der Feuerwehr führte Messungen durch, um eventuell auftretende giftige Gase festzustellen. Gefahren für Anwohner der benachbarten Gemeinden bestanden laut Polizei bisher nicht. Sie wurden dennoch aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

In den vergangenen Wochen waren im Nordosten zahlreiche Großbrände, auch bei Abfallbetrieben, ausgebrochen. Allein im Raum Rostock brannte es fünf Mal bei verschiedenen Höfen. Ein Verdacht auf Brandstiftung besteht in diesen Fällen jedoch bisher nicht.