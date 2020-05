Kriminalität : Lokale wieder geöffnet: Schlägerei mit Verletzten

Wenige Stunden nach der Wieder-Öffnungserlaubnis für Gaststätten im Nordosten ist es in einem Imbiss-Lokal in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) zu einer Schlägerei gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Montag erläuterte, sollen zwei Gäste den 60-jährigen Lokalchef kurz vor Mitternacht im Streit mit einem Holzstock und Fußtritten angegriffen und verletzt haben. Auch eine 34-jährige Angestellte wurde attackiert. Der Ladenbesitzer und der 43-jährige Angreifer und seine 40 Jahre alte Begleiterin - beide angetrunken - kamen mit Verletzungen in eine Klinik, konnten diese aber inzwischen wieder verlassen.

von dpa

11. Mai 2020, 08:04 Uhr

Gegen die Gäste werde wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der Ladenbesitzer müsse sich ebenfalls verantworten: Wegen Verstoßes gegen die Anti-Corona-Schutzverordnung im Nordosten für Gaststättenbetriebe. Im Nordosten durften am Wochenende seit der Schließung erstmals bundesweit Gaststätten wieder öffnen, allerdings unter strengen Auflagen und nur bis 21.00 Uhr. Einen fremdenfeindlichen Hintergrund für die Attacke auf den türkischen Ladeninhaber schloss die Polizei aus.