Literatur : Lovis Hoock gewinnt Wettbewerb «Master of Slam» in Rostock

«Master of Slam 2019» in Rostock ist Lovis Hoock von der Hochschule Stralsund. Sie setzte sich im Finale der «Studieren mit Meerwert»-Meisterschaft im Poetry Slam gegen vier Konkurrentinnen durch, wie das Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern am Freitag mitteilte. Der Wettbewerb, dessen Endrunde am Donnerstagabend im Rostocker Literaturhaus ausgetragen wurde, ging zum sechsten Mal über die Bühne.

25. Oktober 2019, 14:47 Uhr

Als «Master of Slam» erhält die vom Publikum gekürte Siegerin Hoock ein Aufenthaltsstipendium inklusive Workshop im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop. Der Preis der Jury und damit ein Auftritt beim Lesebühnenfestival «Prosanova» ging an Katharina Luck alias Catacony von der Universität Rostock.

Von Montag (28. Oktober) an kann für den Social-Media-Preis online über die fünf Slammerinnen abgestimmt werden. Bis zum 4. November stehen die Videos ihrer Auftritte auf Facebook, Instagram, Youtube und der Website zur Wahl, wie die Veranstalter weiter mitteilten.