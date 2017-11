Brauchtum : Lübecker Martensmann bringt wieder Wein nach Schwerin

Der Lübecker Martensmann ist wieder auf Tour. Angetan mit der Tracht eines Ratsdieners des 16. Jahrhunderts und mit einem Pferdegespann machte sich der Martensmann alias Stefan Pagel am Freitag auf den Weg nach Schwerin, um dort ein Fass Rotwein abzuliefern. Lübecks Stadtpräsidentin Gabriele Schopenhauer (SPD) verabschiedete den Martensmann vor dem Rathaus, am Sonntag wird er in Schwerin erwartet. Auf dem Weg in die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern macht er auf Volksfesten in Schönberg und Rehna (beide Kreis Nordwestmecklenburg) Station.