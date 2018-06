Getränke : Lübzer Brauerei will Markt im Osten ausbauen

An der Spitze der Mecklenburgischen Brauerei Lübz steht ein Wechsel bevor: Zum 1. Juli geht die Geschäftsführung von Wilfried Horn an seinen Nachfolger Bastian Pochstein aus Rostock über. Der 42-Jährige arbeitet seit einem Jahr als Verkaufsdirektor Gastronomie im Brauereikonzern Carlsberg, zu dem die Lübzer Brauerei gehört. Am Donnerstag will er sich in Lübz der Öffentlichkeit vorstellen und Auskunft über seine Pläne geben.

von dpa

28. Juni 2018, 14:02 Uhr

Die Mecklenburgischen Brauerei Lübz will den Markt für ihre Biere vor allem in den südlichen ostdeutschen Bundesländern ausbauen. Von dort kämen besonders viele Urlauber nach Mecklenburg-Vorpommern, die die Marke «Lübzer» kennenlernen und auch zu Hause kaufen wollen, sagte der neue Geschäftsführer der Brauerei, Bastian Pochstein, am Donnerstag. Er tritt zum 1. Juli die Nachfolge von Wilfried Horn an, der nach 15 Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand geht. Die Lübzer Brauerei ist nach den Worten Pochsteins im Brauereikonzern Carlsberg von der Größe her die Nummer zwei hinter Holsten. In Mecklenburg-Vorpommern ist sie Marktführer. Jährlich werden 1,3 Millionen Hektoliter Bier gebraut und abgefüllt. Zu Umsatzzahlen macht das Unternehmen keine Angaben. In Lübz sind rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.