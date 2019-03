Getränke : Lübzer verkauft mehr Bier in Ostdeutschland

Der heiße Sommer und eine Ausbau des Vertriebs im südlichen Ostdeutschland haben der Mecklenburgischen Brauerei Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein gutes Jahr 2018 beschert. Als Gesamtmarke habe Lübzer 2018 ein Volumenwachstum von 4,1 Prozent im Osten verzeichnet, teilte das zum Brauereikonzern Carlsberg gehörende Unternehmen am Dienstag mit. Die Biermarke Lübzer habe ihre Position als Marktführer in Mecklenburg-Vorpommern ausgebaut und im Südosten eine stark wachsende Nachfrage verzeichnet. Vor allem Biermischgetränke und alkoholfreie Varianten seien zunehmend gefragt.

von dpa

12. März 2019, 14:56 Uhr

Lübzer hatte im Juni vergangenen Jahres den Ausbau des Markts für ihre Biere in den südlichen ostdeutschen Bundesländern angekündigt. Von dort kämen viele Urlauber nach Mecklenburg-Vorpommern, die die Marke «Lübzer» kennenlernen und auch zu Hause kaufen wollten, hatte Geschäftsführer Bastian Pochstein damals gesagt. Jährlich werden in Lübz 1,3 Millionen Hektoliter Bier gebraut und abgefüllt, wie es dabei hieß. In Lübz sind rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.