Freizeit : Lücken im Radwegenetz: Radfreunde wollen Plan vorlegen

von dpa

13. November 2018, 05:13 Uhr

Nach den zuletzt mäßigen Noten für das Radwegenetz in Mecklenburg-Vorpommern fordern Touristiker und Radfahrverbände einen «Neustart für den Radverkehr» im Land. Bei einem Parlamentarischen Abend wollen sie heute in Schwerin «Sieben Ziele für sicheren und guten Radverkehr in MV» präsentieren. Initiator war die Arbeitsgemeinschaft für fahrradfreundliche Kommunen MV (AGFK). Beteiligt sind zudem der Landestourismusverband und der ADFC-Landesverband. Die Veranstalter erwarten zu dem Treffen rund 60 Gäste, neben Landtagsabgeordneten und Bürgermeistern auch Verkehrsminister Christian Pegel (SPD). Schon im Sommer hatte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Konsequenzen aus der anhaltend schlechten Bewertung für das Radwegenetz in Mecklenburg-Vorpommern gefordert.