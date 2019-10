Flugzeugbau : Luft- und Raumfahrtindustrie ist Beschäftigungsmotor

Die Luft- und Raumfahrtindustrie in Norddeutschland ist gut ausgelastet und hat sich als Motor der Beschäftigung erwiesen. Allein in den vergangenen beiden Jahren habe sich die Zahl der Beschäftigten in der Branche um elf Prozent auf 33 000 Mitarbeiter erhöht, ergab eine am Mittwoch in Hamburg veröffentlichte Umfrage bei Betriebsräten im Auftrag der IG Metall Küste. Das liege über dem bundesweiten Anstieg der Beschäftigung von rund acht Prozent. Grund sei die gute Auftragslage in der zivilen Flugzeugproduktion, die prägend sei für die Branche in Norddeutschland. Das betrifft im wesentlichen Airbus und seine Zulieferer.

von dpa

23. Oktober 2019, 12:24 Uhr

Die Gewerkschaft warnte jedoch die Branche, sich auf ihrem Auftragspolster auszuruhen. Airbus müsse nicht nur die Weichen stellen, sondern auch die Lokomotive in Gang setzen für das klimaneutrale Flugzeug der Zukunft, sagte Bezirksleiter Meinhard Geiken. Das betreffe die Antriebstechnik, das Design und die Materialien. Airbus solle bei der Entwicklung vorangehen und nicht auf den Rivalen Boeing warten.