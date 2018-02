Medien : Luther adé: neue Abenteuer für die Abrafaxe

von dpa

26. Februar 2018, 01:00 Uhr

Seit 42 Jahren erkunden sie die Welt - und haben schon alle Kontinente bereist. Zuletzt begaben sich die Abrafaxe auf die Spuren von Martin Luther. Nun beginnt eine neue Ära für Abrax, Brabax und Califax, die drei Helden der Comic-Zeitschift «Mosaik». Wohin es das Trio verschlägt, verkündet der Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag heute in Berlin. Das Comic-Heft war in der DDR als sozialistische Antwort auf «Micky Maus» und Co. ins Leben gerufen worden - und bis zum Mauerfall immer Mangelware. Es zählt zu einer von wenigen noch existenten Zeitschriften mit DDR-Wurzeln.