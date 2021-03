Schiffbau : Luxus-Kreuzfahrtschiff geht auf erste Probefahrt

Das in Stralsund gebaute Expeditions-Kreuzfahrtschiff „Crystal Endeavor“ ist am Freitag zu einer Testfahrt aufgebrochen.

Stralsund | Das in Stralsund gebaute Expeditions-Kreuzfahrtschiff „Crystal Endeavor“ ist am Freitag zu einer Testfahrt aufgebrochen. Das Schiff hat am Freitagmorgen mit Hilfe zweier Schlepper vom Ausrüstungskai des Stralsunder Standortes der MV-Werften abgelegt. Geplant ist eine dreitägige Probefahrt, wie das Unternehmen mitteilte. Dabei sollen demnach etwa der A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.