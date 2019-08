Wahlen : Madsen will am 2. September sein Amt als OB antreten

Anfang September soll in Rostock Premiere sein: Dann will der Däne Claus Ruhe Madsen sein Amt als Oberbürgermeister in Rostock antreten, wie er jetzt ankündigte. Laut Deutschem Städtetag hätte damit erstmals eine deutsche Großstadt einen Oberbürgermeister ohne deutschen Pass. Madsen hatte sich bei der Wahl Mitte Juni mit gut 57 Prozent der Stimmen klar gegen den Rostocker Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) durchgesetzt.

von dpa

06. August 2019, 11:49 Uhr

Der «Ostsee-Zeitung» (Dienstag-Ausgabe) sagte Madsen nun: «Ich möchte am 2. September mein Amt antreten.» Allerdings gebe es kleine Ungewissheiten. «Mir fehlt noch die Ernennungsurkunde», sagte Madsen. Die Rechtsämter prüfen seit der Wahl genau, ob irgendetwas gegen seine Ernennung zum Wahlbeamten und zum OB spreche. «Formalien. Aber die dauern nun mal», sagte Madsen.

Die ersten 30 Tage will sich Madsen Zeit für die Finanzen nehmen. Nach «OZ»-Informationen will er in dieser Zeit so wenig Termine wie möglich machen. Rechnen statt Repräsentieren, gelte in dieser Zeit.

Schön früher hatte sich Madsen für einen vierten Senator ausgesprochen. «Kein Senator hat bisher in seiner Zuständigkeit das Thema Digitalisierung. Und keiner ist für Innovation verantwortlich. Das möchte ich ändern», sagte er nun.