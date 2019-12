Kriminalität : Mädchen in Greifswald vermutlich vergewaltigt

Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung eines Mädchens in Greifswald sucht die Polizei einen etwa 40 Jahre alten Mann. Die Mutter der 15-Jährigen hat nach Polizeiangaben vom Donnerstag am Mittwochabend angezeigt, dass ihre Tochter vermutlich vergewaltigt wurde. Die Jugendliche berichtete, sie sei gegen 19.30 Uhr auf dem Heimweg gewesen, als sie bemerkte, dass ein ihr unbekannter Mann sie verfolgte. Der Mann habe sie plötzlich mehrfach geschubst, so dass sie gefallen sei. Auf dem Gelände eines Spielplatzes habe er sie vergewaltigt. Sie habe sich gewehrt und sei nach Hause geflohen.

von dpa

19. Dezember 2019, 13:14 Uhr

Die Kriminalpolizei untersuchte noch in der Nacht den vermuteten Tatort. Ein Fährtenhund habe nicht eingesetzt werden können. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb bis jetzt erfolglos. Das Mädchen wurde ärztlich und rechtsmedizinisch untersucht, es sei körperlich leicht verletzt, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen.