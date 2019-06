Kriminalität : Männerleiche in Malchin: Haftbefehle gegen Vater und Sohn

Im Zusammenhang mit dem Fund einer Männerleiche in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) sind gegen einen 39-Jährigen und dessen 16 Jahre alten Sohn Haftbefehle erlassen worden. Es besteht der Verdacht des gemeinschaftlichen Totschlags, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem Toten soll es sich um einen 61 Jahre alten Mann aus Malchin handeln.

von dpa

30. Juni 2019, 08:30 Uhr

Die Beamten waren am Freitagabend zunächst wegen eines mutmaßlichen Randalierers ausgerückt, der Fahrzeuge beschädigt haben sollte. Der 39 Jahre alte Tatverdächtige, der in Begleitung seines Sohnes unterwegs war, demolierte beim Eintreffen der Polizei den Streifenwagen mit einer Schaufel und griff die Beamten mit einem 30 Zentimeter langen Messer und einem Beil an. Erst als die Polizisten mehrere Warnschüsse abgaben, ließ er sich abführen.

Da auch sein Sohn zwischendurch versucht hatte, die Beamten anzugreifen, wurden die beiden gemeinsam zum Revier gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihnen jeweils einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Bei den Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen sei dann die Leiche des Mannes gefunden worden. Die Todesursache stand noch nicht fest. Eine Obduktion wurde angeordnet.