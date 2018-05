Kriminalität : Männliche Leiche in Teterow gefunden

In einem Wald bei Teterow (Landkreis Rostock) haben Wanderer am Samstag eine Leiche entdeckt. Der Tote habe Verletzungen am Hinterkopf und im Nacken, sagte der Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft, Harald Nowack, am Sonntag. Eine Obduktion am Montag soll die Todesursache klären. Es komme sowohl ein Fremd- als auch ein Eigenverschulden in Betracht.

von dpa

06. Mai 2018, 17:18 Uhr

Bei dem Toten handele es sich um einen 34 Jahre alten Teterower. Er sei am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Nähe eines Ehrenmals gefunden worden. Der genaue Todeszeitpunkt sei unklar, der Mann sei vermutlich Stunden zuvor gestorben. Zunächst hatte die «Schweriner Volkszeitung» über den Fall berichtet.