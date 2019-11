Theater : Märchenhaftes: Theater starten Weihnachtsvorstellungen

Zu Märchenklassikern und Kinderbuchadaptionen erwarten die Theater in Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten Wochen wieder besonders viel junges Publikum. Mehr als zehntausend Zuschauer erreichen etwa regelmäßig die Weihnachtsinszenierungen am Volkstheater Rostock, wie Sprecherin Ute Fischer-Graf berichtete. «Es ist eine Tradition, dass Schulen und Eltern mit ihren Kindern ins Weihnachtsmärchen gehen.» Bei seinen weihnachtlichen Inszenierungen im Großen Haus setze das Theater immer auf ein Märchen. Diesmal steht die Premiere von «Brüderchen und Schwesterchen» der Brüder Grimm für Samstag (16.00 Uhr) auf dem Programm.

von dpa

16. November 2019, 08:17 Uhr

Das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin setzt - nach der Inszenierung «Der Zauberer der Smaragdenstadt» im vergangenen Jahr - auf das zweite Abenteuer der Kinderbuchreihe von Alexander Wolkow und zeigt «Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten». Das Junge Staatstheater Parchim bringt «Das tapfere Schneiderlein» auf die Bühne, das Theater Vorpommern in Greifswald und Stralsund das Weihnachtsmärchen-Musical «Dr. Dolittle, der Arzt, der mit den Tieren spricht». Am Landestheater Neustrelitz wird es festlich und bunt mit «Alice im Wunderland». Im Schauspielhaus in Neubrandenburg wird «Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch» gebraut.