Buntes : Mäzen aus München hinterlässt Loitz 500 000 Euro für Kinder

Die Kleinstadt Loitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) kann sich über rund 500 000 Euro als finanzielle Hilfe freuen. Wie ein Sprecher der Stadt am Freitag erklärte, hat Unternehmer Werner Niemann der Kommune das Geld hinterlassen. Der 1923 in Loitz geborene und 2017 in München gestorbene Ehrensenator der Münchner Ludwigs-Maxilian-Universität habe dies in seinem Testament verfügt. Das Geld sei bereits überwiesen worden. Zudem habe Loitz Möbel und Bekleidung von dem Mann geerbt.

von dpa

19. Oktober 2018, 09:24 Uhr

Der Mäzen habe festgelegt, dass das Geld Kindern zu Gute kommen müsse. Das passe gut, denn derzeit werde eine Kita im Ortsteil Düvier saniert und erweitert und ein weiterer Hortneubau sei geplant, sagte der Sprecher. Niemann war unter anderem Initiator und Betreuer der Tombola für München. Er hatte Loitz nach 1945 verlassen. Zuvor hatte der Neubrandenburger «Nordkurier» darüber berichtet.