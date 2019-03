Fußball : Malchower SV-Heimspiel unter Manipulationsverdacht

Der Spielleiter der Fußball-Oberliga Nordost hat einen Manipulationsverdacht im Spiel des Malchower SV gegen die TSG Neustrelitz bestätigt. Der Nordostdeutsche Fußballverband habe den DFB informiert, sagte Ulf Kuchel am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Kuchel: «Dort laufen diese Sachen zusammen und werden weiterbearbeitet.» Zunächst hatte der NDR über den Fall berichtet.

von dpa

11. März 2019, 05:42 Uhr

Nach Angaben des Malchower Trainers Sven Lange gegenüber dem NDR soll einer seiner Spieler vor dem Anpfiff der Partie am Freitagabend per WhatsApp eine Nachricht erhalten haben, in der dieser aufgefordert worden sei, dafür zu sorgen, dass sein Team in der ersten Halbzeit zwei Tore kassiert. Dafür seien ihm 1000 Euro angeboten worden. Nach einem 2:1 zur Pause siegte Neustrelitz 4:1.

Spielleiter Kuchel lobte das Vorgehen des Spielers und des Clubs: «Das ist nicht selbstverständlich, aber das ist genau so, wie wir uns das wünschen: Dass sich der betroffene Spieler dem Verein gegenüber öffnet», sagte er dem NDR.