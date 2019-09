Parteien : Malu Dreyer von Oktober an allein an SPD-Bundesspitze

von dpa

10. September 2019, 13:33 Uhr

Nach dem krankheitsbedingten Rückzug von Manuela Schwesig von der SPD-Spitze wird Malu Dreyer die Partei von Oktober an für einige Wochen als alleinige kommissarische Vorsitzende führen. Der andere Co-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel wird wie geplant zum 1. Oktober seinen Posten als Arbeitsdirektor bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit antreten, wie der SPD-Politiker am Dienstag in Mainz sagte. Dreyer sagte, es seien dann nur noch wenige Wochen bis zum Bundesparteitag, bei dem vom 6. bis 8. Dezember in Berlin eine neue Parteispitze gewählt wird.