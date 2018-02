Soziales : Mangel an Pflegeheimplätzen in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

16. Februar 2018, 06:53 Uhr

Die Suche nach einem Platz im Pflegeheim stellt Familien in Mecklenburg-Vorpommern oft vor Probleme. Viele Heime führen Wartelisten. In Aussicht können die meisten zudem nur einen Platz im Zweibettzimmer stellen. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sieht derzeit dennoch keinen akuten Mangel an Plätzen. Sie verweist auf die jüngste Pflegestatistik: Danach waren 2015 in Mecklenburg-Vorpommern 79 145 Menschen pflegebedürftig. 18 965 wurden in einem der landesweit 369 Pflegeheime betreut. Dort standen 21 720 Plätze zur Verfügung. Landesweit betrachtet, könne von einer ausreichenden Anzahl an verfügbaren Plätzen gesprochen werden. «Allerdings mit einem hohen Auslastungsgrad in der vollstationären Pflege», wie die Ministerin einräumt. Der Statistik zufolge gibt es 10 300 Einbettzimmer in den Pflegeheimen und 9200 Plätze in Zweibettzimmern. Hinzu komme noch eine kleine Anzahl an Drei- und Vierbettzimmern.