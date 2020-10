Kriminalität : Mann attackiert und verletzt Polizisten auf Revier

Die Bundespolizei in Schwerin ermittelt wegen Verdachts der Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen einen 24-Jährigen. Der Mann wurde am Mittwoch zusammen mit einem Bekannten auf dem Bahnhof in Schwerin kontrolliert, hatte aber keine gültigen Aufenthaltspapiere, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Rostock am Donnerstag sagte. Zur Klärung des Falles seien die beiden angetrunkenen Männer mit zum Bundespolizeirevier genommen worden. Dort habe der 24-Jährige, der sich schon vorher aggressiv verhalten haben soll, einen Beamten angegriffen und verletzt.

von dpa

01. Oktober 2020, 13:42 Uhr