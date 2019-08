Notfälle : Mann aus Thüringen stirbt beim Baden auf dem Darß

von dpa

21. August 2019, 10:54 Uhr

Bei einem Badeunfall in Wustrow auf dem Darß ist am Dienstag ein Mann ums Leben gekommen. Der 78-Jährige aus Thüringen sei am späten Nachmittag zum Baden in die Ostsee gegangen, dann habe seine Ehefrau ihn aber aus den Augen verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie verständigte Rettungsschwimmer, die den Mann nach kurzer Suche mit einem Rettungsboot und mehreren Schwimmern fanden und an Land brachten. Die eingeleitete Reanimation blieb aber erfolglos, hieß es. Woran der 78-Jährige starb, sei noch unklar. Die Zahl der in dieser Saison beim Baden umgekommenen Menschen erhöht sich damit auf mindestens 13.