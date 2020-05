Kriminalität : Mann bedroht Kassiererin und flüchtet

Ein 25-Jähriger soll am Dienstagabend eine Kassierin in einem Supermarkt bedroht haben. Mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bewaffnet forderte er in Pasewalk die Einnahmen aus der Kasse, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Kundin versuchte dem mutmaßlichen Täter die Waffe aus der Hand zu schlagen. Darauf sprühte dieser der Frau Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete ohne Beute.

von dpa

20. Mai 2020, 05:35 Uhr

Die 41-jährige Kundin wurde mit leichten Rötungen im Gesicht und Augenbereich ins Krankenhaus gebracht. Der Flüchtige konnte kurz darauf im Rahmen der Nahbereichsfahndung von der Polizei festgenommen werden. Bei der weiteren Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass der Mann ohnehin zur Festnahme ausgeschrieben war. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.