Unfälle : Mann bei Jagdunfall schwer verletzt

Bei einem Jagdunfall in Nostorf in der Nähe von Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein 60-jähriger Mann schwer verletzt worden. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei von Freitag zufolge wollte der Mann am Donnerstagnachmittag mit einem 74 Jahre alten Jagdkollegen in einem Gehege Damwild schießen.

von dpa

27. September 2019, 09:20 Uhr

Der Ältere habe sich auf dem Autodach abgestützt und einen Schuss abgegeben. Dabei seien Splitter des Projektils durch das Dach ins Auto eingedrungen und hätten den dort sitzenden 60-Jährigen am Kopf getroffen. Er wurde in eine Klinik gebracht und sei zu dieser Zeit bei Bewusstsein gewesen. Zuvor hatte der Radiosender «Ostseewelle» berichtet.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Er ging davon aus, dass die Ermittlungen wegen der umfangreichen Untersuchungen längere Zeit in Anspruch nehmen werden.