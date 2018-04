Brände : Mann bei Küchenbrand lebensbedrohlich verletzt

von dpa

20. April 2018, 19:11 Uhr

Ein 33-jähriger Mann hat sich in Rostock-Lichtenhagen beim Versuch, einen brennenden Kochtopf unter Kontrolle zu bringen, lebensbedrohlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei machte sich der Mann am Freitag auf einem Gasherd gerade sein Mittagessen, als die Gasflamme aus unbekannter Ursache auf die Flüssigkeit im Kochtopf übergriff. Als der 33-Jährige daraufhin versuchte, den brennenden Topf aus dem Fenster zu werfen, schüttete er sich die brennende Flüssigkeit über den eigenen Körper. Dann habe das Feuer auf die Kücheneinrichtung übergegriffen. Der Schwerverletzte wurde den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik für Brandverletzungen geflogen.