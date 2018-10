Kriminalität : Mann bei Streit in Bus durch Messer verletzt

von dpa

26. Oktober 2018, 06:32 Uhr

Während eines Streits hat ein 21-Jähriger in Schwerin ein Messer gezogen und einen 22 Jahre alten Mann leicht verletzt. Zudem habe der Täter einem 20-jährigen Begleiter des Opfers ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Der 21-Jährige zog sich bei der Auseinandersetzung am Donnerstagabend eine blutige Nase zu. Wie es zu dem Streit in einem Bus kam, war zunächst unklar.