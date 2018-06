von dpa

01. Juni 2018, 13:29 Uhr

Ein 40-jähriger Mann hat sich bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Rostock-Warnemünde schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam es am Donnerstagnachmittag bei Schweißungsarbeiten vermutlich zu einer Verpuffung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann habe schwere Verletzungen erlitten und werde stationär behandelt.