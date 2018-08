Unfälle : Mann bricht am Steuer zusammen: Zwei Verletzte

von dpa

12. August 2018, 11:22 Uhr

Ein Mann ist am Samstag in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) vermutlich am Steuer seines Autos zusammengebrochen und hat anschließend einen schweren Unfall ausgelöst. Er sei mit seinem Fahrzeug frontal in einen entgegenkommenden Wagen gekracht, teilte die Polizei mit. Der 54-Jährige hatte wohl aus medizinischen Gründen in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 39 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens verletzte sich leicht. An beiden Autos entstand Totalschaden.