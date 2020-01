Notfälle : Mann erleidet Kohlenmonoxid-Vergiftung

von dpa

07. Januar 2020, 16:17 Uhr

Ein 48-jähriger Mann ist am Dienstag in seinem Haus in Brahlstorf bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vermutlich durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Die Mutter habe den Mann bewusstlos im Sanitärbereich des Hauses entdeckt und die Rettungskräfte gerufen. Messungen der Feuerwehr ergaben einen erhöhten Anteil Kohlenmonoxid in der Raumluft. Ein Defekt an der Gastherme des Hauses wird nicht ausgeschlossen.