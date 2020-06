Kriminalität : Mann erleidet Stichverletzung: Haftbefehl gegen Verdächtigen

In Wismar ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann schwer verletzt im Freien gefunden worden. Ein 22-Jähriger wurde als Tatverdächtiger ermittelt. Nun wurde Haftbefehl erlassen.

von dpa

03. Juni 2020, 19:35 Uhr

Knapp zwei Tage nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Wismar, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde, ist Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin sagte, ist das Amtsgericht am Mittwoch dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung kam der 22-Jährige in Untersuchungshaft. Der Verletzte habe den Tatverdächtigen als den Mann wiedererkannt, der ihn in der Nacht zum Dienstag in der Nähe einer Tankstelle in der Hansestadt angegriffen und schwer verletzt haben soll.

Zu dem Zeitpunkt - gegen Mitternacht - sollen sich noch weitere Männer dort aufgehalten haben. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an. Das Opfer wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit schweren Verletzungen im Freien gefunden. Der 24-Jährige soll eine Stichwunde erlitten haben, die in einer Klinik versorgt werden musste. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Tatverdächtige war nach Hinweisen in den frühen Morgenstunden gefasst worden. Das Motiv für den Streit ist noch nicht geklärt, wie der Sprecher sagte. Nach der Tatwaffe werde noch gesucht.