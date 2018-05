Prozesse : Mann erwürgt: Täter in Psychiatrie eingewiesen

Nach dem gewaltsamen Tod eines 36-jährigen Mannes hat das Landgericht Neubrandenburg einen Bekannten des Opfers am Montag dauerhaft in einem psychiatrischen Haftkrankenhaus untergebracht. Der 51-Jährige stelle wegen seiner Erkrankung «eine hohe Gefahr für sein Umfeld dar», sagte Richter Jochen Unterlöhner in der Urteilsbegründung. Mit dem Urteil folgte die Kammer den Anträgen von Verteidigung und Staatsanwaltschaft.

von dpa

14. Mai 2018, 15:03 Uhr

Der Verurteilte hatte gestanden, im Januar in einem Kleingarten in Neubrandenburg den 36 Jahre alten Bekannten im Streit erwürgt zu haben. Ein psychiatrischer Gutachter bescheinigte dem 51-Jährigen eine «paranoide Schizophrenie». Damit sei er zur Tatzeit schuldunfähig gewesen. Die Unterbringung und eine mögliche Therapie samt Medikamenteneinnahme werden jährlich überprüft.