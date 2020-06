von dpa

28. Juni 2020, 09:17 Uhr

Mit 1,9 Promille ist ein Mann im Kreis Mecklenburgische Seenplatte mit dem Auto gegen einen Baum gefahren und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte, war er zuvor in Gielow von der Fahrbahn abgekommen. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. An dem Wagen entstand ein Schaden von 6000 Euro.