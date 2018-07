Brände : Mann geht auf Helfer los

von dpa

30. Juli 2018, 18:58 Uhr

Ein 62 Jahre alter Mann in Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist mit Fäusten auf Polizisten losgegangen, als diese ihm in seiner Wohnung helfen wollten. Zunächst war bei dem Einsatz am Samstagabend die Feuerwehr angerückt, weil starker Rauch aus der Wohnung drang, wie die Polizei am Montag berichtete. Auf dem Herd war ein Topf mit Essen angebrannt. Die Feuerwehrmänner fanden den Mieter schlafend in den verqualmten Räumen und weckten ihn. Ein Notarzt kümmerte sich wegen einer vermuteten Rauchgasvergiftung um den 62-Jährigen. «Plötzlich wurde der Mann gegenüber den Rettungskräften zunehmend aggressiv», hieß es in der Mitteilung. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Verletzt wurde niemand.