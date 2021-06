Unfälle : Mann gerät mit Bein in Mähdrescher und stirbt

Beim Reinigen eines Mähdreschers in Zettemin (Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 54-jähriger Mann gestorben.

Zettemin | Er geriet dabei mit seinem Bein am Montag in das laufende Schneckenrad und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien, wie die Polizei mitteilte. Die Rettung durch die Feuerwehr dauerte rund eineinhalb Stunden. Der Mann wurde daraufhin mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er schließlich starb. Der Unfall war nach ...

