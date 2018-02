Prozesse : Mann gestand illegalen Drogen-Anbau: Urteil erwartet

Am Landgericht in Schwerin soll heute das Urteil im Drogenprozess gegen einen 31 Jahre alten Mann aus Malliß (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesprochen werden. Zum Prozessauftakt Ende Januar hatte der Angeklagte zugegeben, in seinem Haus eine Cannabis-Plantage betrieben zu haben. Da er arbeitslos war und seine Ersparnisse fast aufgebraucht waren, hat er nach eigenen Angaben mit dem Marihuana seinen Lebensunterhalt bestreiten und auch den Eigenbedarf an Drogen decken wollen.

von dpa

08. Februar 2018, 02:38 Uhr

Der illegale Hanf-Anbau war im Juli 2017 nach einem Feuerwehreinsatz im Haus des Angeklagten aufgeflogen. Bei Kontrollen nach dem Schwelbrand waren knapp 900 Cannabis-Pflanzen, zwei Kilogramm Marihuana sowie zahlreiche Messer sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Drogenhandel in nicht geringer Menge vor. Bei einem Schuldspruch droht ihm den Angaben zufolge eine mehrjährige Haftstrafe.