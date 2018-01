Kriminalität : Mann in Barth mit Messer schwer verletzt

von dpa

17. Januar 2018, 05:19 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein 29-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Zuvor habe er Streit mit einem 36-Jährigen gehabt, teilte die Polizei mit. In einem Waldstück sei es dann am Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der der Jüngere schwer verletzt worden sei. Passanten hatten den blutenden Mann gesehen und die Polizei alarmiert. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. In welchem Verhältnis beide Männer standen und was der Grund für den Streit war, war noch unklar.