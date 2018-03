Kriminalität : Mann klaut Auto bei Probefahrt

von dpa

11. März 2018, 12:39 Uhr

Ein unbekannter Mann hat in Schwerin bei einer Probefahrt ein Auto gestohlen. Der Täter hatte dem Verkäufer am Samstag Interesse an dessen Kleinwagen vorgespielt, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Dann sei dem Mann das Auto für eine Probefahrt überlassen worden. Von dieser kam er laut Polizei aber nicht mehr zurück. Das Fahrzeug habe weder Zulassung noch Nummernschilder. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos, die Polizei sucht Zeugen.