Polizei : Mann mit Helm und Gewehr illegal gefilmt: Polizeieinsatz

Ein Filmteam in Vorpommern hat einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst und sich zwei Anzeigen eingehandelt. Gegen die Firma aus Hamburg wird wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Anklam sagte. Mehrere Mitglieder des Drehteams waren Passanten am Freitagabend in Jatznick (Vorpommern-Greifswald) aufgefallen. Diese meldeten der Polizei, das an der Bundesstraße 109 in der Dämmerung mitten im Ort ein Szenario ablaufe, dass «an das Attentat von Halle erinnert».

von dpa

14. Oktober 2019, 16:42 Uhr

Mehrere Streifenwagen aus etlichen Revieren rückten mit umfangreicher Schutzausrüstung wegen «unklarer Sicherheitslage» an. Letztlich kam heraus, dass die Firma einen Dokumentarstreifen drehte, in dem ein Mann mit Helm auf dem Kopf und mit Gewehr in der Hand herumlief und eine zweite Person dies filmte. Das Drehteam habe aber - was zwingend nötig gewesen wäre - nicht die Polizei vorher informiert. Das Gewehr wurde beschlagnahmt und der «Dreh», für den vorher in einer Pizzeria gefilmt worden war, vorerst beendet.